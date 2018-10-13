Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 91 - Galatasaray: 77

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında çok üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, rakibini 91-77 mağlup etmeyi başardı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Önder Yılmaz, Kerem Yılmaz, Yiğit Emre Şimşek

Beşiktaş: Bahar Çağlar 12, Esra Erden 8, Kübra 5, Akhator 20, Mitchell 21, Mircheva 22, Melek, Elif 1, Hilal, Nisa 2, Nurcan, Bahar Yapar

Başantrenör: Aziz Akkaya

Galatasaray: Işıl 11, Grigalauskyte 10, Macaulay 15, Jefferson 19, İnci 4, Şerife 7, Sude 2, Farhiya Abdi 8, Nazlı 1, Eda, Sinem, İrem

Başantrenör: Efe Güven

1. periyot: 21-22 (Galatasaray lehine)

Devre: 48-46 (Beşiktaş lehine)

3. periyot: 71-61 (Beşiktaş lehine)