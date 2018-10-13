Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 91 - Galatasaray: 77

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında çok üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, rakibini 91-77 mağlup etmeyi başardı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Önder Yılmaz, Kerem Yılmaz, Yiğit Emre Şimşek
Beşiktaş: Bahar Çağlar 12, Esra Erden 8, Kübra 5, Akhator 20, Mitchell 21, Mircheva 22, Melek, Elif 1, Hilal, Nisa 2, Nurcan, Bahar Yapar
Başantrenör: Aziz Akkaya
Galatasaray: Işıl 11, Grigalauskyte 10, Macaulay 15, Jefferson 19, İnci 4, Şerife 7, Sude 2, Farhiya Abdi 8, Nazlı 1, Eda, Sinem, İrem
Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 21-22 (Galatasaray lehine)
Devre: 48-46 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 71-61 (Beşiktaş lehine)