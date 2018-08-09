Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2018-2019 sezonu fikstürü belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yeni sezon fikstür kura çekimi yapıldı. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak ve takım temsilcileri katıldı.

TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün’ün açılış konuşması ile başlayan kura çekiminin ardından Kadınlar Basketbol Süper Ligi Koordinatörü Murat Tümer kura çekimi ile ilgili teknik detayları paylaştı. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri kısa konuşmalarla yeni sezon öncesi bütün takımlara şans dilediler.

Kura çekimi sonucunda ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Mersin Büyükşehir Belediye - Hatay Büyükşehir Belediye

Botaş - İstanbul Üniversitesi

Canik Bld. - Kırçiçeği Bodrum Basketbol

Beşiktaş - Galatasaray

İsmit Bld. - Adana Basketbol

Fenerbahçe - OGM Orman

AGÜ - Çukurova Basketbol