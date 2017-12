Kadınlar da boşanma sonrasına dikkat

Doç.Dr. Rıdvan Üney, boşanan kadın psikolojisine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, “Ülkemizde her geçen yıl boşanma oranları artmaktadır. Yılda ortalama 130-140 bin çift boşanmaktadır. Bu rakamlar her yıl 250 binden fazla insanın yaşam şekillinin değiştiğini göstermektedir. Ayrıca buna çocuklar dâhil değildir. Boşanan kadınların yaşamındaki değişiklik erkeklerinkine göre daha farklıdır. Boşanan kadınların her biri farklı sorunlar yaşamaktadırlar. Sosyal desteği ve baş etme gücü iyi olanlar bu durumu daha iyi yönetirken gene de sıkıntı çekerler. Belki de bu nedenle toplumda kadınlar bir sürü soruna, aldatılamaya, şiddete rağmen devam ettirmeye çalışırlar” dedi.

Boşanmanın birçok kaybı da beraberinde getirdiğini ifade eden Yrd.Doç.Dr. Üey, “Ekonomik kayıplar, toplumsal konumunda kayıplar, arkadaş ortamından uzaklaşmanın oluşturduğu kayıplar, kendine güvende kayıplar ve kendi ailesinin baskısının oluşturduğu kısıtlanmışlığın getirdiği kayıplar bunlara örnek olarak verilebilir. Boşanan kadının en büyük sorunu, toplumun ona bakış açısıdır. Her sosyo-ekonomik sınıfta bu en önemli sorun olarak karşımıza çıkar. Ne yazık ki erkeklerin gözünde boşanmış çabuk elde edilebilir bir kadın olarak görülür. Bununla birlikte diğer kadınların gözünde eşi için bir tehlike olarak düşünülür. Bunlar boşanmanın yükünün yanı sıra, ek bir yük getirir” dedi.

“Boşanmış kadın, yeni tanışacağı kişilere güvenmekle ilgili sorunlar yaşayabilir”

Boşanmış kadının diğer insanlarla da daha az görüştüğünü kaydeden Yr.Doç.Dr. Üney, “Çalışmayan boşanmış kadın; nafaka almakla ilgili sorunlar, geçim sorunları, kiminle yaşayacağı ile ilgili sorunlarla baş etmekte zorlanır. Çocuğu olan boşanmış kadın hem çalışma mecburiyeti hem de çocuğunun bakımı ile ilgili sorunlarla boğuşur. Bunun ayanında ilgisiz bir eski koca varsa çocuğu için hem anne hem de baba olmak zorluğu oluşur. Boşanmış kadın bu sorunlarla baş etmeye çalışırken; iç dünyasında yaşadığı yalnızlık duygusu, özgüven kaybı, gelecek kaygısı, yeni tanışacağı kişilere güvenmekle ilgili sorunlar, depresyon, baskı altında hissetme, toplumun bakış açısıyla baş etme, uygunsuz talepler ve tacizlerle mücadele, yükünü oldukça artırır” açıklamalarından bulundu.

Doç.Dr. Rıdvan Üney, boşanmış kadının boşanmayla baş edebilmesinin yollarını şöyle sıraladı:

“1. Boşanır boşanmaz kadın her şeyle birden mücadele etmeye kalkmamalıdır. Öncelikle bu kaybın yaşanması sonucu oluşacak bir yas süreci olacaktır. Moral bozukluğunun yoğun olduğu bu dönemde kararlar almak uygun değildir.

2. Alacağınız kararlar yeni hayatınızı şekillendirecektir. Bu nedenle acele etmeden kararlar alın.

3. Çalışmayan kadınların iş bulması önemlidir. Böylece kendine güveni artacaktır.

4. Eski eşe ait evde eşya bulundurmayın, bu geçiş sürecini hızlandıracaktır.

5. Uzun zamandır değerlendirmediğiniz kendi kuvvetli yanlarınıza odaklanın.

6. Evliliğiniz boyunca yapmak istediğiniz ancak zaman bulamadığınız aktivitelerle ilgilenin.

7. İmkânınız varsa kısa bir tatil yapın.

8. Ailenizle mutlaka görüşün, onların desteğini almak önemlidir.

9. Yakın arkadaşlarınızdan uzaklaşmayın. Onlarla mutlaka görüşün.

10. Yeni insanlarla tanışmaktan çekinmeyin. Yeni ilişkilerde sınırlarınızı ve kurallarınızı kendiniz belirleyin. İlişkilerde aceleci davranmayın.

11. Egzersiz yapın, bu hem beden hem de ruh sağlığınıza iyi gelecektir.

12. Alkol ve sigaradan uzak durun.

13. Sağlık problemlerinize özen gösterin.

14. Eski eşinizin hayatınıza müdahale etmesine izin vermeyin.

15. Ruh haliniz uzun süre kötü gidiyorsa mutlaka bir psikiyatristten yardım alın.”