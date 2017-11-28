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28 Kasım 2017 17:01

Kadınlar Euroleague’de dev Türk derbisi: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu FIBA Euroleague’de altıncı hafta heyecanı, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçıyla devam edecek.

Kadınlar Euroleague’de dev Türk derbisi: Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

28 Kasım 2017 17:01


Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague B Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki Türk takımının karşı karşıya geleceği önemli müsabaka, yarın 18.30’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.


İki takımın da birer yenilgisinin bulunduğu grupta, Yakın Doğu Üniversitesi topladığı 9 puanla averaj farkıyla ikinci sırada, Fenerbahçe de 9 puan ile üçüncü sırada bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi tek yenilgisini sahasında UMMC Ekaterinburg’dan alırken, Fenerbahçe de Famila Scihio deplasmanında yenilgiye uğradı.



Zafer Kalaycıoğlu: “Savunma bu maçın anahtarı”


Fenerbahçe ile çıkacakları önemli maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, önemli ve dikkat edilmesi gereken bir maç olduğunu söyledi.


Milli Takım’da sakatlanan Quanitra Hollingsvorth’un sakatlığının devam ettiğini belirten Başantrenör Kalaycıoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Ligi’nde en az sayı gören ve savunması güçlü olan bir takım. Savunma bu maçın anahtarı. Savunma özelliğimizi bu maçta sahaya yansıtmak için gereken özeni göstereceğiz. Maçın başında göstereceğimiz performans çok önemli. Rakibimiz de iyi bir kadroya sahip, onlar da gerekli hazırlıklarını yapmıştır. Dikkatli olup, gereken mücadeleyi göstererek kendi evimizdeki maçı kazanmak istiyoruz. Kaliteli ve mücadelesi yüksek bir maç olacağını düşünüyorum” dedi.




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