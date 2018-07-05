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05 Temmuz 2018 15:38

Kadınlar Euroleague’de grup kuraları çekildi

Kadınlar Euroleague 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyesi B Grubu’nda mücadele edecek.

Kadınlar Euroleague’de grup kuraları çekildi

05 Temmuz 2018 15:38

Çukurova Basketbol ise Rus temsilcisi BC Nadezhda ile eleme oynayacak.


Kadınlar Euroleague 2018-2019 normal sezonu grupları Almanya’nın Münih kentinde çekilen kurayla belirlendi. Kurada Türkiye’den Türkiye’yi 3 takım temsil etti. Eşleşme sonrasında Fenerbahçe ile Hatay Büyülşehir Belediyesi B Grubu’nda yer aldı. Elemelerde yer alacak Çukurova Basketbol ise Rus ekibi BC Nadezhda ile eşleşti. Çukurova, turu geçmesi durumunda A Grubu’nda yer alacak. 16 takım 8’er olarak iki grupta yer aldı. Elemeleri maçları 9 Ekim ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kura sonrasında oluşan gruplar şöyle:



A Grubu: UMMC Ekaterinburg (Rusya), ZVVZ USK Prague (Çekya), Famila Basket Schio (İtalya), CCC Polkowice (Polonya), Tango Bourges Basket (Fransa), Mithra Castors Braine (Belçika) ile BC Nadezhda (Rusya)-Çukurova Basketbol (Türkiye) ve ESBVA-LM (Fransa)-Atomeromu-TARR KSC Szekszard (Macaristan)



B Grubu: Fenerbahçe (Türkiye), Dynamo Kursk (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), CB Avenida (İspanya), Hatay BB (Türkiye), Flammes Carolo Basket (Fransa) ile TS Wisla Krakow (Polonya)-Olympiacos SFP (Yunanistan), Umana Reyer Venezia (İtalya)-TTT Riga (Letonya)




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