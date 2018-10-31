Kadınlar hem eğleniyor, hem de para kazanıyor

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ESKEP'de (Eyüp Sultan Kadın Emeği Programı) yeni dönem kursları başladı.

Eyüpsultanlı kadınların büyük ilgi gösterdiği, Eylül ayında başlayan dikiş, amigurimi (Örgü bebek) ve aşçı çırağı kurslarına Ekim ayında iğne oyası ve kuaförlük eğitimleri de eklendi. Farklı sürelerde gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlanıyor. Eyüpsultanlı kadınların beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen mesleki eğitimlerle geleceğe daha sağlam adımlar atmaları sağlanıyor. Halk eğitim ile ortaklaşa verilen kursların sonunda eğitimini tamamlayan kadınlara sertifika verilerek aynı zamanda da yeni ufuklar açılmış oluyor.

ESKEP kurslarına katılan kadınlarımız evlerinin dışına çıkarak sosyalleşme imkanı bulurken, ilgi ve becerileri geliştikçe kendilerine olan öz güvenleri artıyor, başarma duygusu ile sosyal açıdan da kendilerini daha iyi hissediyor.

Dikiş kursunda kursiyerlere kalıp çıkarma, kumaşı kalıba uygulama, dikiş dikme, overlok çekme ve ütü aşamaları uygulamalı bir şekilde gösteriliyor. Kurs üç ay sürüyor. Kursun bitiminde yeni kurslar açılarak dikiş eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yaklaşık bir ay süren Aşçılık çırağı kursunda ilk etapta kursiyerlere iş sağlığı güvenliği, hijyen ve temizlik gibi teorik bilgiler veriliyor. Kalan haftalarda ise sebzelerin hazırlanması, garnitürler, soslar, çorba ve ana yemeklerin hazırlanması pratik olarak gösteriliyor. Pastacılık kursunda ise kremaların ve yaş pastaların yapılması gibi birçok konuda eğitimler veriliyor.

Amigurumi kursunda (Örgü bebek ) ise yün iplikler tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak örülüp, elyaflarla doldurularak farklı şekiller verilerek oyuncak figürler hazırlanıyor. Organik ipler kullanıldığı için kolayca temizlenebilmekte ve çok uzun ömürlü olmakta. Ayrıca hiçbir sağlık tehlikesi de yok.