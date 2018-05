Kadınlarda kısırlık problemlerine dikkat

Dr. Cem Fıçıcıoğlu, yumurtlama (ovulasyon) problemlerinin kısırlığın en yaygın nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Kadınlarda her ay düzenli yumurtlama olmamasının; polikistik over sendromu (PCOS), tiroid problemleri - hem az hemde aşırı çalışması yumurtlama üzerine olumsuz etki edebileceğini anlatan Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Prematür (erken) over yetmezliği bir kadının yumurtalık rezervinin 40 yaşından önce azalmasına neden olduğunu kaydetti.

Pelvik (leğen boşluğu) cerrahiler yumurtalıklar ve rahim arasındaki bağlantıyı sağlayan fallop tüpleride hasar ve yapışıklıklara neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Yumurtlama (ovulasyon) olduğunda servikal mukus incelir ve servikal kanaldan sperm geçişini kolyalaştırır. Servikal mukusun bu özelliğinin bozulması, servikal kanalın cerrahi müdahele, polip - myom gibi yer kaplayan lezyonlara bağlı olarak tıkanıklığı infertilite nedeni olabilir. Uterus düz kas hücrelerinden kaynaklanan iyi huylu tümörlere myom denir ve kısırlık nedeni olabilirler. Yerleşim yerlerine bağlı olarak fallop tüplerinde tıkanıklığa ve ya döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesine engel olabilirler. Endometriosiz rahim içi dokunun (endometriyum) küçük parçalar halinde yumurtalıklar gibi rahim içinden farklı yerlerde bulunması durumudur. Bu yumurtalık veya fallop tüplerine zarar verebilir ve doğurganlık sorunlarına neden olabilir. Rahim, fallop tüpleri ve yumurtalıklar dahil kadın genital sistemin bir enfeksiyonudur.

Genellikle enfeksiyon etkeni cinsel ilişki ile bulaşan mikroorganizmalar ile meydana gelmektedir. Enfeksiyon özellikle tüplere zarar verip yapışıklıklara neden olarak döllenmiş yumurtanın rahime ulaşmasına engel olabilmektedir.

Doğum kontrol yöntemlerinden biridir, yumurtanın döllendiği bölge ve döllenmiş yumurtanın rahme ulaşmasını sağlayan organ olan tüplerin cerrahi yöntemlerle bağlanmasıdır. Uygun vakalarda geri tüplerin onarılarak yeniden gebelik için uygun hale getirilme ihtimali vardır” diye konuştu.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, bazı ilaçların doğurganlığı olumsuz etkileyebilen yan etkileri bulunduğuna dikkat çeken açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bunlar arasında: steroidal olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler- Uzun süreli kullanım ya da NSAIDlerin yüksek doz, örneğin,ibuprofen, ya da aspirin, gebelik şansını azaltabilir)

Kemoterapi için kullanılan ilaçlar bazen yumurtalıkların düzgün çalışmasını olumsuz etkileyerek yetmezliğe neden olabilir.

Nöroleptik ilaçlar- edavi amaçlı kullanılan antipsikotik ilaçlar kısırlığa neden olabilir.

Spironolakton- ödem tedavisi için kullanılır, tedavi bırakıldıktan yaklaşık iki ay sonra doğurganlık normale döner.”