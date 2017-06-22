Kadınlarda saç dökülmesine dikkat

Real Hair Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, “Bayanlarda saç ekimi günümüzde çok yaygınlaşmış ve oran olarak her 10 saç ekimin de 2 saç ekimi işlemi bayanlara yapılmaya başlanmıştır. Genel olarak bayanlarda erkeklere oranla çok daha fazla saç dökülme tipi mevcut olup tüm saç dökülmeleri için saç ekimi yapılabileceği gibi bazı durumlarda saç ekimine gerek olmayan ve zamanla güçlenen saç dökülme tipleri de mevcuttur. Genel olarak düzenli Prp aşılamaları bayan saç dökülmelerinin önüne geçmektedir” dedi.

En basit olarak çoğu hamile kadınların ortak sorununun saç dökülmesi olduğunu ifade eden Günel, “Süt emzirme dönemi boyunca devam etmekte olup süt verme dönemi bitişi ile saçlar eski gücüne kavuşmaktadır. Yine de arka arkaya hamilelik yaşayan bayanlarda ise bu tarz saç dökülmesi kalıcı hal alır ve toparlamayabilir. Bu gibi durumlarda bayanların çocuklarını düşünecekleri için her türlü ilaç yada vitaminden çekineceklerdir ve doğru olanda budur” diye konuştu.

“PRP aşılama yöntemi ile saç dökülmesine son”

Saç dökülmesi çözümünün hem basit hem de çok ekonomik olan prp aşılama yöntemi olduğunu kaydeden Günel, “Bayanlar da saç ekimi işlemi genel olarak saçların tümünü kazıtmadan yaptırmak istemektedirler. Real Hair Center olarak bayanların saçlara düşkünlüğünü bildiğimiz için hangi tür dökülme olursa olsun saç traşı yapılmadan daha ince kanallar açılarak özenle yapılmaktadır. Ve tüm saç ekimleri prp aşılaması destekli saç ekimi olduğu için iyileşme sonuçları çok hızlıdır. Real Hair Saç ekim merkezinde saç ekiminde görevli olan tüm ekip bayanlardan oluşmakta ve yüzde 100 mahremiyet kurallarına göre saç ekimi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz” açıklamalarında bulundu.

Kadınların korkularından bir tanesinin de ağrı olduğunu belirten Günel, “Saç ekimine başlamadan önce doktor kontrolünde sakinleştiriciler verilerek yüzde 100 konforlu bir şekilde saç ekimi operasyonu geçirmenizi sağlamaktayız. Üstelik tüm saç ekimi işlemleri hastane ortamında yapılmalı tam teşekküllü bir hastanede dışında saç ekimi operasyonları yapılmamalıdır. Çünkü hayatınız saçlarınızdan daha önemlidir” şeklinde konuştu.