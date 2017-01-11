Kadınlarda selülit problemine son

G5 masajı ile kadınların selülit problemine son verildiği belirtildi.

Dermaslim Estetik Ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, yaptığı açıklamada “G5 masajında elle uygulanan masajın etkileri daha kısa sürede sağlandığı gibi, ayrıca cihazın uyguladığı ritmik ve kuvvetli titreşimlerle, ekstra etki sağlanarak kasların kuvvetlendirilmesi, kan dolaşımının hızlandırılması sağlanır. Fizyoterapi etkisi ile kas ağrıları içinde alternatif bir çözümdür. Ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirip stres atmanızı sağlarken, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi kolaylaştırır. Sorununuzun giderilmesinde bu cihazlar birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilir. Çoğu durumda birlikte kullanılmaları, birbirlerini tamamlayıcı ve etkilerini arttırıcı olduğundan daha etkin sonuçlar sağlar. Bu tip cihazların eğitimli uzman kişiler tarafından uygulanması çok önemlidir. Aksi takdirde yanlış kaslar çalıştırılıp sonuç alamaz hatta sağlık sorunları yaşarsınız. Cihazlar doğru kasları, doğru şekilde ve ritmik çalıştırırlar. Aktif spor ile bu kadar ritmik ve doğru hareket yapmamız çok olası değildir” dedi.

Hızlı titreşimle ve iterek sıkıştırma yöntemi ile fazla yağların yakılmasının sağlandığını ayrıca uygulama bölgesinde zayıflama ürünlerinin kullanılması ile birlikte gözle görülür ciddi bir etki elde edildiğini anlatan Bihter Fidangül, “Yorgunluk, bitkinlik, ağrı giderir ve dolaşımı geliştirir. Ritmik masaj ile kan dolaşımı hızlandırır ciltte yaşlanma çizgilerini azaltır ve cilde esneklik sağlar. Yağ hücrelerinin arasında interstital sıvı bulunur. Kavitasyon interstital sıvı içerisinde mikro boyutta vakum baloncukları yaratır. Bu baloncuklar Kavitasyon basıncının etkisi ile şişerler ve büzülerek kapanırlar. Bu büzülerek kapanma esnasında ortaya büyük bir basınç ve ısı etkisi çıkar. Bu etki hücre membalarında hasara yol açar ve yağ hücrelerinin içerisinde trigliserid ve yağ asitlerinin interstital sıvı içerisine boşalmasıyla sonuçlanır. Açığa çıkan bu yağlar lenf dolaşımı sayesinde karaciğere taşınırlar ve karaciğerde yakılarak yok edilirler” diye konuştu.

Bihter Fidangül, G5 Masajının faydalarını ise; “Bölgesel Dolaşım, Ağrı giderme, Rahatlama, Fazla yağların yakılması, Cilt sıkılaştırma, Bölgesel zayıflama, Cildin esnekliğini sağlama, Toksin atma, Selülit oluşumunu engeller ve selüliti azaltır, Kemik yoğunluğunu arttırır ve Zihinsel ve bimensal stresi azaltır” şeklinde sıraladı.