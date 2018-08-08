Kadınların cilt kabusu: Selülit

Jale Şenyurt, kadınların cilt kabusunun selülit olduğunu söyledi.

Jale Şenyurt, “Selülit bütün kadınların ortak problemlerinden birisidir. Genellikle bacak ve kalça kısmında oluşan şekil bozukluğudur. Portakal kabuğuna benzeyen bir görüntü ortaya çıkaran bu sorun özellikle yaz aylarında kadınların kabusu oluyor. Selülit her bir çok kadının karşılaştığı problemlerden birisidir ve kurtulmak için çarelere başvurulur. Aslında selülit bir hastalıktır. Bunun kabul edilmesi gerekir. Selüliti engellemeye yönelik önlemlerin alınmasını ve gerekli tedavinin de yapılması gereklidir. Selülit, özellikle dokulardaki lenf dolaşımının herhangi bir sebepten dolayı yavaşlaması sonucunda, hücreler arasında lenf sıvısının birikmesiyle ortaya çıkar” dedi.

Selülitin oluşmasını bir çok faktörün tetikleyebildiğini ifade eden Şenyurt, “Egzersiz yapılmaması, hatalı beslenme, kabızlık, hipotiroid, geçirilmiş bazı ameliyatlar, dolaşım bozuklukları, doğum kontrol hapları kullanımı, Karaciğer disfonksiyonu, ruhsal sorunlar, hormonol ve kalıtımsal nedenler, aşırı alkol tüketimi gibi. Selülit özellikle kadınlarda vücut hareketinin az olduğu bölgelerde oluşur. Sıklıkla popo, koltuk altı yan alt kesimleri, basen, üst kol dış arka kesimleri, sırt alt kesimlerinde yerleşmektedir. Erkeklerde ise sıklıkla karın ön alt kesimlerinde, bel bölgesinin yan kesimlerinde meydana gelir” diye konuştu.

Pürüzsüz bir cildin olmasını herkesin istediğini kaydeden Şenyurt, “Tabii bu arada bunun için yapılması gerekenler ise ; tuzdan kısıtlı yiyecekler, bol sıvı tüketimi ve kafeinden uzak bir diyet uygulayabiliriz. Yiyecek takviyeleri ise çuha çiçeği yağı ,balık yağı ,soya lesitini, kırmızı üzüm ekstresi ginkgo bilova gibi ürünlerden destek alırsak yağlar parçalanarak kan dolaşımı iyileşir metabolizma artar. Mekanik olarak neler yapılabilir? Masaj tedavisi ve laser (LPG)tedavisi yapılabilir. İlaç olarak da kafein ve teofilin grubu ayrıca metilksantin grubu ilaçlar yağları yıkmakta kullanılır” şeklinde konuştu.