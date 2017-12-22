Kadir Canpolat: "BM’de oy kullanan ülkeleri tebrik ediyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda ABD’nin veto ettiği Kudüs’e ilişkin karar dün oylandı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Birleşmiş Milletler’in kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Oylamada BM’nin ABD’nin kararına karşı tasarıyı kabul ettiğini belirten Canpolat, "9’a karşı 128 ülke Trump’ın Kudüs kararını reddetti. Bu sonuç küresel adalet ve vicdan adına tarihi bir karar olarak değerlendiriyorum. Bu kararın çıkmasında başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın adalet ve vicdan adına yaptığı açıklamaların Kudüs konusunda da ne kadar haklı olduğunu ve bunun karşılığı 128 ülkede görüldü. Bu 128 devlet barışa huzura ve bölgede istikrar ve güvene oy kullanmıştır" dedi.

Trump’ın kararını reddeden bu devletlerin şüphesiz Erdoğan’ın oylama öncesi üye ülkelere verdiği “Cesur olun, iradenizi dolara satmayın” ifadelerinin etkili olduğu görüldüğünü kaydeden Osmanlı Ocakları Başkanı, "Biz Erdoğan için dünya lideri diyorsak İşte bu oylama bunun delili ve ispatıdır. Oylama sonucu ile ilgili Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu doğru kararlarından dolayı Tüm ülkeleri ayrı ayrı tebrik ve teşekkür ediyoruz. Yaptığı çalışmalarda yerli ve milli olan her konuda Türk Milletinin yanında yer alan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Osmanlı Ocakları BM’de alınan bu kararın ardından çok önemli bir imza kampanyasına başlıyor" şeklinde konuştu.

“Kudüs Müslümanların Başkenti olmalı“ sloganıyla Ankara’da imza kampanyası başlattıklarını açıklayan Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Genel Kurul’da Filistin’le ve Kudüs’ün statüsüyle ilgili önemli bir dayanışma ortaya konmalıdır. Biz bu dayanışmadan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin’e sahip çıkacaktır. Milletinin izinde bundan sonra 1967 sınırlarıyla Filistin Devleti ve Doğu Kudüs’ün de Filistin’in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çaba sarf edeceğiz. Bu nedenle barış ve kardeşlik adına Kudüs’ün huzuru için dünya genelinde imza kampanyası başlatıyoruz".