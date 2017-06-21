Kadir Gecesi’nde 15 bin kişilik iftar sofrası

Beylikdüzü Belediyesi bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği iftar programında 15 bin vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Programa; CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Dursun Çiçek, Beylikdüzü İlçe Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadir Gecesi’nde kurulan iftar sofrasına Ramazan’ın bereketini ve sevincini paylaşmak isteyen binlerce vatandaş akın etti. İftar için hazırlıklar saatler öncesinden tamamlandı. Konuklar için Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Beylik Pazarı alanına yüzlerce masa kuruldu.

Yılın en uzun gününe denk gelen iftar programında Kadir Gecesi’nin maneviyatını paylaşmak isteyen vatandaşlar bir araya geldi. Dakikalar öncesinden alana gelen Başkan İmamoğlu, konuklarını selamlayarak onlarla sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş dualarla orucunu açtı.

“Allah kimsenin kapısına adaletsizlik uğratmasın”

Konuklarını ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gelenek haline getirdik, hayırlı iftar sofrası diyoruz. Çünkü Kadir Gecesi bin geceden daha hayırlı. Dolayısıyla bu güzel gecede burada buluşmanın bir temeli var; hep bir arada dualar etmek ve bu duaların kabul olmasını dilemek. Dolayısıyla şuradaki güzel yürekler ne isterse olur diye düşünüyorum. Umut ediyorum her zaman Beylikdüzü’nde böyle bir buluşma anı var olsun. Ramazan ayında bütün güzellikleri paylaştık aslında, insanların acılarını paylaştık, acıları dindirmeye çalıştık, ülkede yokluk olmaması adına varlığımızı paylaştık. Diliyorum ki, herkes ne istiyorsa o olsun. Ben milletimiz için huzurlu ve mutlu olmalarını istiyorum, adil bir ortamda yaşamamızı istiyorum. Hiç kimsenin kendisine haksızlık yapıldığını düşünmediği bir ortamda yaşamak istiyorum. Allah kimsenin kapısına adaletsizlik uğratmasın” dedi.

“Beraber güzel bir iftar geçirelim diye geldik”

Toplu iftar programlarını çok anlamlı bulduğunu belirten Rabia Demirkaya ise, “Ailemle geldim. Çok güzel bir ortam, kardeşlik, birlik, beraberlik adına. Beraber güzel bir iftar geçirelim diye geldik. Kadir Gecesi bu gece kimin ne isteği, ne dileği varsa, ne sıkıntısı varsa, Allah herkesin gönlüne göre versin. Şehit ailelerimize sabır versin. Ben aynı zamanda burada esnafım bu pazarda. Beylikdüzü Belediyesi’ne de teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Belediyenin iftar programlarına sürekli katıldığını belirten Vedat Güneyi de, "Böyle mübarek bir gecede ellerimize semaya açıp dualar edeceğiz. Binlerce kişiyle birlikte iftar yapmanın muhakkak verdiği bir mutluluk var. Ülkemizin içinde bulunduğu durum bizleri üzmektedir" ifadelerini kullandı.

Turgut Kulaksız isimli vatandaş ise, "Bu kadar kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Çok güzel bir organizasyon. Ben sürekli katılıyorum bu iftar programına. Sağ olsunlar araç olduğundan dolayı gelebiliyorum. Yoksa o bizim için çok büyük bir avantaj. Belediyenin kendi gönderdiği araçlarla her yere gidebiliyorum" diye konuştu.