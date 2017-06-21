Kadir Gecesi’nde Beyoğlu’nda 5 bin kişilik iftar

Aynı sofralarda oruçlarını açan vatandaşlar edilen dualara da hep bir ağızdan katıldı.

Beyoğlu Belediyesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Okçular Vakfı’nda düzenlenen iftara, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Program, ilahi dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından vakfın bahçesine kurulan yer sofralarında buluşan yüzlerce vatandaş ezanın okunmasıyla hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Kadir Gecesi’ne özel sohbetlerin yapıldığı programda bu gecede yapılan ibadetlerin önemine ve kazanımlarına dikkat çekildi. Başkan Demircan da yer sofralarında yapılan iftara katılarak orucunu yaklaşık 5 bin vatandaşla birlikte açtı.

“Bayram kadar güzel olduğu bir ömür temenni ediyorum”

Beyoğlu’nda Kadir Gecesi’nde yüzlerce vatandaşın hep birlikte oruçlarını açmalarının yanı sıra edilen dualara da hep bir ağızdan katıldıkları bir ortam oluştuğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bu rahmet, bereket ve bin geceden hayırlı anlamlı gecede yine anlamlı bir mekandayız. Burası Okçular Tekkesi’nin bulunduğu yer. Okçulara hizmet eden bir mekan, tasarımıyla imalatıyla özel bir mekan. İnşallah Cenab-ı Allah bu gecenin yüzü, suyu hürmetine katılımcılara, hepimize, bütün Beyoğlu’na, İslam alemine rahmetiyle muamele eder. Ramazan Bayramı dostluklar içinde geçsin bütün dünyamızın da bayram kadar güzel olduğu bir ömür temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mübarek Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutluyorum”

İnsanların önemli günlerde birlik ve beraberlik içinde bulunmalarının çok güzel olduğunu dile getiren Ayşe Ataç, “Ümmet-i Muhammed’e hayırlı olsun Rabbim herkesin oruçlarını ve niyetlerini kabul eylesin. Şu güzelliği de daim eylesin. Oralara gitmedik ama burası Kabe’yi anımsatıyor. Herkesin mübarek Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

“Memleketimize, insanlar alemine hayırlar getirsin inşallah”

Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak Kadir Gecesi’nde de hep birlikte oruçlarını açıp dualarını ettiklerini belirten Mehmet İnan ise, “Çok güzel bir duygu halkın içinde milletle birlikte olmak, tüm memleketimize, insanlar alemine hayırlar getirsin inşallah. İslam alemi her sene ne hikmetse bayrama girerken buruk, üzüntü içinde giriyoruz, diğer İslam ülkelerindeki olaylardan dolayı bu bayramda da öyle maalesef. İnşallah bu bayram hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.