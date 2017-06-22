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22 Haziran 2017 12:07

Kadir Gecesi’nde binlerce Küçükçekmeceli sokak iftarında buluştu

Küçükçekmece Belediyesi’nin Kadir Gecesi’nde Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda kurduğu iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kadir Gecesi’nde binlerce Küçükçekmeceli sokak iftarında buluştu

22 Haziran 2017 12:07


Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde,Küçükçekmece Belediyesi binlerce vatandaşı sokak iftarlarında bir araya getirmeye devam ediyor.


Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nde Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’na kurulan iftar sofralarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İftar öncesi Kuran’ı Kerim okunarak dua edildi.


Programa AK Parti İstanbul Milletvekilleri Harun Karaca ve Tülay Kaynarca, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Müftüsü Mustafa Temel de katıldı.



"Kadir gecesi ve bayramınız kutlu olsun"


AK Parti Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Harun Karaca birlik ve beraberlik mesajı vererek, vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi mübarek olsun. Dünyada bütün Müslümanlar bizim kadar şanslı değil. Kan ve gözyaşı içerisinde Ramazan’ı yaşıyorlar. Rabbim onlara da barışı ve huzuru nasip etsin. Kaynaşmamız, sevgimiz bu ayın hürmetine çoğalsın inşallah. 15 Temmuz hain kalkışmasında vatandaşlarımızla birlikte burada nöbet tuttuk. Aynı sofralarda da oruçlarımızı açıyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.


Ezanın okunmasının ardından Ramazan’ın manevi iklimini birlikte paylaşan vatandaşlar, oruçlarını açtı.




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