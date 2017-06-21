Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 10:21

Kadir Topbaş ve Ahmet Misbah Demircan iftarda buluştu

On bir ayın sultanı Ramazan ayında bir restoranda düzenlenen iftar yemeği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan gibi birçok ismi aynı sofrada bir araya getirdi.

Kadir Topbaş ve Ahmet Misbah Demircan iftarda buluştu

21 Haziran 2017 10:21


On bir ayın sultanı Ramazan ayında bir iş adamı tarafından düzenlenen iftar yemeği iş, sanat, moda ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Bir restoranda düzenlenen iftara İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sunucu Vatan Şaşmaz, Faik Öztürk, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı. Aynı sofralarda bir araya gelen isimler Ezanın okunmasıyla hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Ev sahibi iş adamı, Ramazan ayının birlik ve beraberliğine vurgu yaparken iftara katılımlarından ötürü herkese teşekkür ederek yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi davetlilerin bayramını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!