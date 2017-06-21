Kadir Topbaş ve Ahmet Misbah Demircan iftarda buluştu

On bir ayın sultanı Ramazan ayında bir iş adamı tarafından düzenlenen iftar yemeği iş, sanat, moda ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Bir restoranda düzenlenen iftara İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sunucu Vatan Şaşmaz, Faik Öztürk, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı. Aynı sofralarda bir araya gelen isimler Ezanın okunmasıyla hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Ev sahibi iş adamı, Ramazan ayının birlik ve beraberliğine vurgu yaparken iftara katılımlarından ötürü herkese teşekkür ederek yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi davetlilerin bayramını kutladı.