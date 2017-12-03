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03 Aralık 2017 17:57

Kadir Topbaş’tan yeni oluşum iddialarına yalanlama

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Levent’te ofis kiralayıp yeni bir oluşum içinde olduğu iddialarını yalandı.

Kadir Topbaş’tan yeni oluşum iddialarına yalanlama

03 Aralık 2017 17:57


Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, hakkında çıkan Levent’e ofis kiralayıp yeni bir oluşum içinde olduğu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Topbaş, şu ifadelere yer verdi:


”İstanbul Levent’te bir ofis kiraladığım ve burada bazı siyasi şahsiyetlerle yeni bir oluşum için toplantılar yaptığım iddiası yalandır. Hukuki haklarım saklı olmak üzere söz konusu iddianın gerçek dışı bir iftira olduğunun bilinmesini isterim."




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