Kadro dışı kalan Dirar, Antalya'da tatilde

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerin akşam MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maç öncesinde Antalya'da tatil yapıyor.

Fenerbahçe'nin bu akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı öncesinde geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Nabil Dirar Antalya'da tatil yapıyor. Takımdan diğer kadro dışı bırakılan oyuncular Samandıra ve Dereağzı'nda çalışmalarını sürdürürken Dirar'ın tatil yapması dikkat çekti. Nabil Dirar yaklaşık 1 haftadan beri Antalya'da bir otelde ailesiyle beraber tatil yapıyor.