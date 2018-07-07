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07 Temmuz 2018 17:08

Kafede küfür kavgası cinayetle bitti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kafede çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Kafede küfür kavgası cinayetle bitti

07 Temmuz 2018 17:08

Olayın zanlısı, kavgaya karışan 2 kardeşi ve beraberindeki bir şahıs ile birlikte yakalandı.


Olay, saat 22.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafe içerisinde küfürlü konuşmadan dolayı Abdülhamit Terkin(23) ve Mustafa Kemal Ö. arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin de müdahalesi üzerine tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Abdulhamit Terkin, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Abdulhamit Terkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, olayın faili olduğu düşünülen Mustafa Kemal Ö.’yü Sancaktepe’deki bir evde yakaladı. Kavgaya karışan Mustafa Kemal Ö.’nün iki kardeşi ve beraberindeki bir şahıs da adres tespitinin ardından sakladıkları yerde gözaltına alındı.


Zanlı Mustafa Kemal Ö. emniyetteki ifadesinde Abdülhamit Terkin’i bıçakladığını itiraf etti. Kavganın karşılıklı küfürlü konuşma nedeniyle çıktığını dile getiren Mustafa Kemal Ö., emniyetteki sorgunun ardından beraberindeki 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.




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