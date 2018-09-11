Kâğıda nefes verdi

Çin Sanat Akademisi'nde yüksek lisans eğitimi alan İspanyol sanatçı Angel Peris, “Kâğıda Nefes Veren An” isimli sergisini,Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açtı. Eserlerinde, doğu ve Avrupa sanatını, hassas yüzey olarak tanımladığı kâğıt üzerinden yola çıkarak yeniden keşfeden sanatçının sergisi, 16 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

İspanyol sanatçı Angel Peris Cuesta, İstanbul'daki ilk sergisini “Kâğıda Nefes Veren An” adıyla TSKM'de açtı. Çin Sanat Akademisi'nde yüksek lisans eğitimi alan ve doğu ile Avrupa sanatını, hassas yüzey olarak tanımladığı kâğıda işleyerek yeniden keşfe çıkan sanatçının kişisel sergisi öncesi bir kokteyl düzenlendi. Kokteyle sanatseverler, TSKM Kültür-Sanat Koordinatörü Ayşe Sipahioğlu ve serginin küratörlüğünü üstlenen Derya Örgün katıldı. Sergide, sanatçının Pekin'de başlayıp, İspanya'da devam ettiği “Yapraklar”, Avrupa kâğıtlarını kullanarak İspanya'da tamamladığı projesi “Ayçiçekleri” ile Çin'de tamamladığı projesi “Mısır Tarlaları” ve “Kâğıt Deneyleri” isimli 4 farklı projesi yer alıyor.

Çizim için iğne kullanıyor

Sergi öncesi düzenlenen kokteylde konuşan Angel Peris, “Yapıtlarım, dünyayı anlamaya yönelik alıştırmalarımın sonucu olarak, herhangi bir yere ait değil ama deneyimlerimde karşılaştığım her şeyi yansıtıyor ve zamanımın mekânsal boyutlarına yeni sınırlar getiriyor. Şu an sadece kâğıdı kullanıyorum ama ileride yüzey olarak belki tekstili de kullanabilirim. Sergimde, akademik anlamda yaptığım araştırmalarla, malzemenin doğasını anlamaya yönelik çalışmalar arasında bağ kurmaya çalışıyorum. Eserlerim, kâğıt, mürekkep ve doğal pigmentler gibi geleneksel malzemelerle yürütülen çağdaş kavramların bir yansıması. Ana malzeme olarak gördüğüm kâğıdı keşfederken, kendi bulduğum veya üretimini yaptığım pigmentleri de kullanıyorum. Kimi zaman kâğıdı mürekkeple kazıyor veya fırça ile kâğıda hacim veriyorum. Kimi zamansa çizim için sadece iğneleri kullanıyorum. Hatta bazen kırma veya delme gibi tekniklerle kâğıdı başlı başına bir malzeme olarak ele alıyorum” diye konuştu.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sergi, 16 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.