Gaziosmanpaşa’nın Küçükköy semtinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Erhan Han, ailesine ve yatalak annesine bakıyor. Geçirdiği trafik kazasının ardından 14 yıldır yatağa mahkûm yaşayan annesi için 6 kardeşiyle birlikte elinden geleni ardına koymuyor.

Maddi yetersizlikten dolayı annesine bakmak da zorlanan kardeşlere en büyük destek, evde bakım aylığının bağlanması oldu. Erdoğan’a minnet duygusunu göstermek isteyen Erhan Han, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın seçim kampanyasına 223 lira bağış yaptı. 24 Haziran’da yapılacak seçim için de Erdoğan’ın kampanyasına tüm birikimi olan bin 800 liralık katkıda bulundu. Han, Erdoğan’a olan minnet duygusunu bu şekilde gösterdi.

“2 bin 23 liraya tamamlamış oldum”

2 bin 23 lira destek olacağına dair kendine söz verdiğini ifade eden Erhan Han, “Bizim Recep Tayyip Erdoğan’a bağış yapmamızın nedeni; 2015 seçimlerinde biz kendisine 223 lira bağış yaptık. Bağış yaptığımda kendi kendime söz verdim. Dedim ki; Recep Tayyip Erdoğan başkanlık seçimine aday olursa biz de bin 800 lira bağışla bunu 2 bin 23 liraya tamamlayacağım. Kısmet oldu. Şu an ki seçime kampanya başlatmışlar. Ben de kendisini sevdiğim için bunu duydum. Kendisine bin 800 lira daha verdim. 2 bin 23 liraya tamamlamış oldum” dedi.

“Evde bakım aylığını çıkartınca bize bir rahatlama geldi”

Evde bakım aylığının binlerce insana rahatlama getirdiğini dile getiren Han, “Benim annemin 8 tane çocuğu var. 6 erkek kardeşiz. Kendimiz 13 kardeşimiz. Hepimiz beraberiz. Annem trafik kazası geçirdiğinde 6 erkek kardeş karar aldık. Biz annemizin ihtiyacını giderelim dedik. Baya uzun bir tedavi gördü. Bu tedavi beyinle alakalı olduğu için fazla ileriye gidemedik. Kendisi de yatalak kaldı. Böyle devam ediyor. Biz 6 erkek kardeş bakımı üstlenip devam ederken sevgili Recep Tayyip Erdoğan Başbakandı. Evde bakım aylığını çıkardı. Evde bakım aylığını çıkartınca bize bir rahatlama geldi. Bizim gibi binlerce insana rahatlama geldi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Biz reisimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasındayız”

Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirerek “Önümüzdeki seçimde Allah nasip ederse kazanacağını umuyorum. Bazı basın organlarında ve sosyal medyada Cumhurbaşkanımızın aleyhinde kötü sözler kullanılıyor. İleri-geri konuşuyorlar. Şunu sakın unutmasınlar ki; Biz reisimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Sonuna kadar arkasındayız. O nasıl ki kefenini koltuğunun altına alıp 15 Temmuz’da İstanbul’a inmişse biz de onun arkasında durmak için ant içtik” şeklinde konuştu.

“Ülkemi vurmaya çalışanlarla beraber olanlara benim oyum bir mi?”

Dağdaki çobanla kendi oyunu bir tutmayanlara tepki gösteren Han, “Sosyal medyada ya da gündem oluşturmak için şöyle sözler duyduk; ‘ Dağdaki çobanla bizim oyumuz bir mi?’ diyen kişiler çıktı. Ben onlara İstanbul-Küçükköy’den şunu söylemek istiyorum. Biz ekmeğini çöplerden çıkartan insanlarız. Kağıt toplayıcılarıyız. Ben de buradan diyorum ki emekçi insanların, ekmeğini çöpten çıkaran bir insan olarak benim ülkeme kurşun sıkanlarla, ihanet edenlerle, ülkemi vurmaya çalışanlarla beraber olanlara oyum bir mi benim?” dedi.