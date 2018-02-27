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27 Şubat 2018 12:31

Kağıthane Belediyesi Kültür etkinliklerinde şiir rüzgarı esti

Türk Şiirinin başarılı temsilcilerinden şair yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir Kağıthane Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında Hamidiye Gençlik ve Kültür Merkezi’nde "Ustaların İzinden" isimli özel bir şiir dinletisi ile şiir ustalarının en özel ve unutulmayan şiirlerini Hamidiye Mahallesi sakinleri için seslendirip kitaplarını imzaladı.

Kağıthane Belediyesi Kültür etkinliklerinde şiir rüzgarı esti

27 Şubat 2018 12:31


Necip Fazıl Kısakürek’ten Orhan Veli’ye, Attila İlhan’dan Cahit Sıtkı Tarancı’ya kadar birçok şiir ustasının şiirlerinden oluşan bir demet sunan Özdemir’e zaman zaman misafirler de eşlik ettiler.


Etkinlik sonunda kendisini Kağıthaneli şiir severler ile buluşturan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür eden Kasım Alper Özdemir, bugün ülke olarak dünden daha da çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu söyleyerek, dünya üzerinde zulüm gören bütün mazlumlar ve Zeytin Dalı Harekatı’nda bulunan askerlerimiz için misafirlerden dua isteyip Arif Nihat Asya’nın Dua şiirini okuyarak şiir dinletisini sonlandırdı.




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