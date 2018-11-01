Kağıthane Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Kağıthane Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. Kağıthane Belediyesi Sadabad Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, amatör spor kulüpleri başkanları ve çok sayıda sporcu aileleri ile birlikte katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından başlayan programda Başkan Kılıç, güreş dalında Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Murat Sezmiş'e hediye takdim etti. Kağıthaneli sporcular, yeni spor malzemelerini Başkan Kılıç ve protokolün elinden aldı.

“Tüm çalışmalarımız, tüm gayretlerimiz sizlere feda olsun“

Kağıthaneli çocukların artık ülke dışında da Türk bayrağını dalgalandırdığını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç, "Kağıthane Belediyesi olarak hem yaz spor okullarında hem de dört mevsim devam eden spor etkinliklerimizle sizlerle beraber oluyoruz. Özellikle hem kulüpler birliğimizin hem spor camiasının tüm yöneticilerinin bize vermiş oldukları fikir, öneri ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız özellikle alt yapı çalışmalarının ardından almış oldukları başarılarla bizi son derece mutlu ediyor. Artık Türkiye'nin dışında da çocuklarımız Türk bayrağımızı dalgalandırıyor. Sizlere yapılan her yatırımın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm çalışmalarımız, tüm gayretlerimiz sizlere feda olsun" dedi.

Program sonunda malzemelerin dağıtılmasının ardından protokol üyeleri, kulüp yöneticileri ve sporcular ile birlikte günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.