Kağıthane Belediyesinden eğitime büyük destek

Kağıthane'de yeni eğitim-öğretim döneminin açılış töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ''Eğitime verdiğimiz destekleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Okullarımız yeni sezona her anlamda modernize olmuş şekilde başladılar” dedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla tüm yurtta olduğu gibi Kağıthane'de de ilk gün heyecanı yaşandı. Emniyet Evleri Mahallesi Ticaret Odası İlköğretim Okulunda düzenlenen yeni eğitim sezonunun açılış programına Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır da katıldı. Eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Kılıç, ''Bu yıl da birçok farklı alanda eğitime verdiğimiz destekleri arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizdeki okulların yaz tatili boyunca bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini tamamladık. Okullarımız yeni sezona her anlamda modernize olmuş şekilde başladılar. Yanı sıra ilçemizde ihtiyaç sahibi 10 bine yakın çocuğumuza da sırt çantası, kalem, defter ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerimizi teslim ettik'' dedi.

Öğrencilerin şiirler okuyarak halk oyunları gösterileri sunduğu program, veliler tarafından oldukça beğenildi.