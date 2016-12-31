Kağıthane Belediyesi’nden expertizlere büyük kolaylık

Dijital belediyecilik kulvarında vatandaşların tüm taleplerini hızlı sonuçlandıran Kağıthane Belediyesi bu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye ekspertizlere, ’Kurumsal İçerik ve Arşiv Yönetim Sistemi’ kapsamında bilgi ekranlarıyla hizmet vermeye başladı.

Yeni sistemle birlikte Kağıthane Belediyesi’nde özel olarak kurulan odaya gelen ekspertizler üç adet ekranda farklı ada ve parsel dosyasında inceleme yapma imkanına kavuşmuş oldu. Bu sayede ekspertizler tarafından bilgi güvenliği çerçevesinde ilgili belge ve projelerin dijital görüntülenmesi de kolaylıkla sağlanabiliyor. Daha önceden iş yoğunluğu sebebiyle sadece haftada bir gün dosyalarda inceleme yapabilen ekspertizler artık her gün daha güvenli ve kolay bir şekilde bu hizmetten faydalanabilecek.

Ekspertizler için bir haftalık bekleme süresinin ortadan kalkmasının yanı sıra ’süresiz arşiv’ prensibine sahip imar ruhsat dosyaları; fiziki yıpranma, fiziki sıranın karıştırılması ve bilgi güvenliği gibi olumsuz durumlardan etkilenmeyerek uzun süreli ve güvenli bir şekilde saklanabilecek.