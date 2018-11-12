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Kağıthane esnafı kütüphanelendi

Kağıthane Belediyesince çeşitli mekanlara ’Her kitap bir hazine, her mekana bir kütüphane’ sloganıyla ilçede yer alan iş yerleri, STK ve okullara mini kütüphane kuruldu.

Kağıthane Belediyesince çeşitli mekanlara 'Her kitap bir hazine, her mekana bir kütüphane' sloganıyla ilçede yer alan iş yerleri, STK ve okullara mini kütüphane kuruldu.


Kağıthane Belediyesi ilçede yer alan iş yerleri, STK ve okullara vatandaşların boş zamanlarını kaliteli geçirmeleri amacı ile kütüphaneler yerleştirildi. Mini kütüphanenin açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve STK temsilcileri katıldı. Berberde tanıtılan kütüphane vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Oluşturulan kütüphanelerde vatandaşların zamanını verimli kullanması ve ilçede okuma oranını arttırması amaçlandı.



"Kağıthaneli komşularımızın çokça vakit geçirdikleri mekanlarda kütüphane oluşturduk”


Kağıthaneli vatandaşların işlerini yaparken aynı zamanda kitap okuyacakları bir kütüphane oluşturduğunu belirten Başkan Kılıç, "Özellikle değerli Kağıthaneli komşularımızın bir yandan işlerini yaparken bir yandan da çokça vakit geçirdikleri mekanlarda bir kütüphane oluşturduk ve Kağıthane ile ilgili bilgilerin de bulunduğu çeşitli açılardan değerlendirilebilecek kitapları oluşturduk. Berberlerimiz, derneklerimiz, okullarımız insanlarımızın rahat bir şekilde araştırmalarını yapabilecekleri alanlar” dedi.



“En azından kitap okuyacaklar, bilgi edinecekler”


Kütüphaneden memnun kalan berber Cemal İskender, "Özellikle başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir değeri bize kattığı için. Çünkü yeri geliyor müşterilerimiz telefonda, sosyal medyada. En azından kitap okuyacaklar, bilgi edinecekler” diye konuştu.

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