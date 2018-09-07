Kağıthane Tünelinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kazada motosiklet 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kaza saat 22:00 sıralarında Kağıthane - Bomonti Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Yahya A., yönetimindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza esnasında motosiklet üzerinde olan Yahya A., ve Batuhan A., yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kaza sonrası motosikletten savrulan Batuhan A., ‘nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Yahya A., olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan A.,’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yahya A..’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.