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05 Mayıs 2018 17:28

Kağıthane Yağlı Güreşleri tarihi Kırkpınar güreşlerini aratmadı

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 27’ncisi düzenlenen Kağıthane Yağlı Güreşleri, pehlivanlar arasında geçen kıran kırana mücadelelerle geçti.

Kağıthane Yağlı Güreşleri tarihi Kırkpınar güreşlerini aratmadı

05 Mayıs 2018 17:28

Geleneksel güreşler, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni aratmadı.


Kağıthane Belediyesi’nin "Sadabad Yaz Etkinlikleri" kapsamında geleneksel olarak 26’ncısını düzenlediği Kağıthane Yağlı Güreşleri büyük bir mücadeleye sahne oldu. 14 boyda Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 300 pehlivan Hasbahçe Güreş Sahası’nda güreşseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Vatandaşlar serin havaya rağmen güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Müsabakalarda ayrıca 20 kişilik davul-zurna ekibi de güreşin tarihi kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı.



“Bu güreşler Kırkpınar’ın ölçüsü”


Hasbahçe Güreş Sahası’nda başlayan güreşlere Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, çeşitli yörelerin güreş ağalarıyla birlikte çok sayıda vatandaşlar katıldı. Geleneksel hale gelen güreşler hakkında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, güreşlerin Kırkpınar için ölçü olduğuna dikkat çekti.


Katılımın yoğun olduğunu belirten Başkan Kılıç, “Bugün çok çekişmeli, çok güzel bir ortam var. Hava da güreş için çok uygun. Türkiye’nin iyi yetişmiş, değerli pehlivanları burada. Kıyasıya bir mücadele var, tüm hünerlerini, birikimlerini burada sunuyorlar. Seyirciler de çok katılımcı bir şekilde takip ediyor. Türk sporu, Türk güreşi için güzel bir ortam var. Kırkpınar’ın tüm başpehlivanları burada. Kırkpınar hazırlıklarını burada göstermiş oluyorlar. Bu da müsabakaların daha ilgi çekici haline gelmesini sağlıyor” dedi.


Sabah saat 10.00’da başlayan ve 14 boyda yarışan güreşçilerin müsabakaları geç saatlere kadar devam etti.




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