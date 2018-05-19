Kağıthane’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Etkinliklere katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Atatürk bu ülkeyi hangi ruhla savundu ise biz de bugün aynı ruhla ülkemizi savunmalıyız" dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlandı. Kağıthane Hasbahçe’ de düzenlenen etkinliklere ilçenin çeşitli liselerinden öğrenciler ve aileleri katıldı. Renkli gösterilere sahne olan etkinliklerde bu yıl Kağıthane Vali Hayri Kozakçıoğlu Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri sahne alarak izleyenlere çeşitli gösteriler düzenledi. Etkinliklerde Atatürk’ün Gençliğe Hitabı ve gençliğin Ata’ya cevabı, gençlik marşı ve çeşitli marşlar, şiirler, halk oyunları gösterileri, spor gösterileri ve ödül töreni düzenlendi. Etkinliklere Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı.

“Atatürk hangi ruhla ülkemizi savundu ise biz de aynı ruhla ülkemizi savunmalıyız“

Ülkemizi 100 yıl önce işgal etmeye çalışan batılıların bugün de terör örgütleriyle aynı şeyi yapmaya çalıştığını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “19 Mayıs 1919’ a gidiyoruz. İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar gibi tüm batı ülkeleri tarafından ülke dört bir yandan işgal edilmiş. Bugüne geliyoruz. Bu ülkelerin besledikleri, ürettikleri terör örgütleri tarafından işgal edilmeye çalışılıyor. Hamdolsun bugün bir mesafe alındı ama 2-3 sene öncesine baktığımızda, 15 Temmuz’a baktığımızda ülkemizi 100 yıl önce işgal eden batılıların terör örgütleriyle bugün ülkemizi işgal etmeye, bölmeye, parçalamaya çalıştıklarını görüyoruz. 19 Mayıs 1919’da hangi ruhla hangi anlayışla Atatürk Anadolu’ya çıktı ise bugün de aynı ruhla aynı anlayışla ülkemizi savunmalıyız. Ülkemizin birlik ve beraberliği için hep beraber çalışmalıyız. Aynı anlayışla ülkemizi korumalıyız. FETÖ terör örgütü, DEAŞ terör örgütüne karşı büyük bir mücadele veriliyor. Tüm terör örgütleri ülkemizi 100 yıl öncesine götürmenin çalışması içerisindeler. Biz de 80 milyon ülkemizi korumak için, ülkemizi geleceğe taşımak için ve de gençlerimize güzel bir ülke bırakabilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu çabadan dolayı 80 milyon tüm yurttaşımızı kutluyoruz" diye konuştu.

"Gençler Atatürk’e minnettar “

Etkinliklere hazırlıkların oldukça zor ve yorucu geçtiğini söyleyen 11’inci sınıf öğrencisi Alperen Karakaya, “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladık. Güzel bir etkinlik yapmak için tüm okul aylardır buna hazırlanıyoruz. Bayağı yorucu ve zor geçti. Koroda şarkılar söyledik. Şarkılarda emeği geçen ve bize yardım eden bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Atatürk sayesinde şu an buradayız. Güzel bir bayram oldu. Herkese iyi bayramlar dilerim" dedi.

Koroya hazırlanmalarında yardımcı olan hocalarına ve ailesine teşekkür eden 11’inci sınıf öğrencisi öğrencisi Tahir Talat Çinik, “Bugün 19 Mayıs. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Öncelik bizi bu koroya çalıştıran hocalarımıza ve aileme teşekkür ederim. Biz bu koro için 3 aydır çalışıyoruz. Bu program için çok çalıştık. Çok güzel bir gün. Herkesin 19 Mayıs’ını kutlarım. Atatürk bize bu bayramı hediye ettiği için ona minnet duyuyoruz. Atatürk’ümüze saygı duyuyoruz. Ona teşekkür ederiz" dedi.

Çalışmaların hem güzel hem de stresli geçtiğini söyleyen lise öğrencisi Duygu Çınar, “Atamıza minnettarız. Ben çıktım şarkımı söyledim. Arkadaşlarım da söylüyor şu anda. Güzel geçiyor. 2-3 ay süren bir süreç var. Çalışmalar yaptık okulda. Çalışmalar güzel, eğlenceli, sinir ve stresli geçti. Atatürk’e minnettarız bize bu bayramı yaşattığı ve kutlattığı için. Ona teşekkür ediyorum" dedi.