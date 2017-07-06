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06 Temmuz 2017 11:41

Kağıthane’de akıl almaz kaza

Kağıthane’de dik yokuşta park etmeye çalışan araba, bina girişine çarptıktan sonra yanındaki aracın üzerine devrildi.

Kağıthane’de akıl almaz kaza

06 Temmuz 2017 11:41


Olay, Kağıthane Yeşilçe Mahallesi Damla Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücü Ersin Kızıl aracını dik bir yokuşun olduğu apartman önüne park etmeye çalıştı. İddiasına göre bir anda debriyaj yerine frene basan Kızıl’ın aracı ilk önce apartman girişine çarptı sonrasına ise sol tarafında bulunan aracın üzerine devrildi. 2 teker üstüne duran araçtan sürücü Ersin Kızıl ise camdan dışarıya çıktı. Bir çocuk parkı yakının da olan olayda etrafta hiçbir çocuğun bulunmaması da olası bir yaralanmayı ve can kaybını önledi.


Olay anını anlatan Kızıl, “Debriyaja basmadan frene bastım herhalde fren mi boşaldı artık nasıl olduysa anlamadım bir anda oldu. İçindeydim bende aracın. Yokuş yıkarı çıkıp buraya park etmeye çalışıyordum. Camdan çıktım sonra itfaiyeyi polisi çağırdım”dedi.




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