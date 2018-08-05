Kağıthane’de aşırı sıcaktan etkilenen hayvanlar için ambulans hizmeti

Ambulans 24 saat hizmet verirken, sokak hayvanları için vatandaşlara 400 adet mama ve mama kabı dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi, Kent Konseyi Hayvanseverler Meclisi işbirliği ile sokak hayvanlarının artan sıcaklıklardan olumsuz etkilenmemesi için bir farkındalık etkinliği düzenledi. Kağıthane Hasbahçe’de düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 400 adet mama ve mama kabı dağıtıldı. Ayrıca hayvanlar için 7 gün 24 saat hizmet verecek bir ambulans tahsis edildi. Etkinlikte kurulan stantlarda sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Vatandaşlardan ise dağıtılan mama kapları ve mamaları kendi evlerinin, iş yerlerinin önlerine koymaları istendi.

“Yaz kış sokak hayvanlarının yanındayız”

Yaz kış sokak hayvanlarının yanında olduğunu anlatan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ”Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sokak hayvanları bu durumdan olumsuz etkileniyor. Biz Kağıthane ve gönüllü hayvanseverler meclisi olarak sokak hayvanlarının yazın sıcaktan olumsuz etkilenmemesi için bir farkındalık oluşturmak istedik ve vatandaşlarımızdan evlerinin, iş yerlerinin önüne bir kap su ve mama koymalarını rica ediyoruz. Bugün bu konuya dikkat çekmek için bir kampanya başlattık. Burada ki vatandaşlarımızla birlikte bu sıcakta sokak hayvanlarına mama kapı ve mama dağıtıyoruz. Kağıthane sokak hayvanları konusunda bütün vatandaşlarımız duyarlı. Yazın sıcağında kışın soğukta da sokak hayvanlarının yanında oluyoruz. Biz Kağıthane olarak tüm canlıların yanında olmaya çalışıyoruz. Burada doğayla, canlılarla hep beraber daha yaşanabilecek bir ilçe haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.