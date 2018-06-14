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14 Haziran 2018 11:23

Kağıthane’de bayramdan önce yüzler güldü

Kağıthane’de ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları Ramazan Bayramı’nı tam bir bayram sevinci ile geçirecek.

Kağıthane’de bayramdan önce yüzler güldü

14 Haziran 2018 11:23

İhtiyaç sahiplerine her fırsatta yardım elini uzatan Kağıthane Belediyesi bu bayram öncesi bin 773 kişiye giyim, 2 bin 260 aileye ise gıda yardımında bulundu.


Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Kağıthane Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sosyal Mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıda yardımı yapılıyor.


Uluslararası mağaza zincirlerini aratmayacak mekan konseptinde ve ürün çeşitliliğinde tasarlanan Sosyal Mağaza’ya gelen aileler birbirinden farklı ürün seçeneklerinin arısından beğendikleri kıyafetleri deneyerek seçiyorlar.


Yıl boyunca geniş ürün yelpazesi ve renk renk kıyafetleri ile ihtiyaç sahiplerinin dikkatini çeken Sosyal Mağaza’da erkek ve kız çocuklarına oyuncaklar da hediye ediliyor.


Sosyal Mağazada yer alan ürünler arasında pantolondan tişörte, gömlek ayakkabıya kadar birçok kıyafet bulunuyor. Ürünler daha önce hiç kullanılmamış ve marka özellikli olması ile dikkat çekiyor.




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