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19 Kasım 2017 21:13

Kağıthane’de bıçaklı market soygunu

Kağıthane’de kasklı iki kişi, market çalışanını bıçakla tehdit ederek kasada bulunan paraları alıp kayıplara karıştı.

Kağıthane’de bıçaklı market soygunu

19 Kasım 2017 21:13


Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Işıl Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen kasklı iki kişi alışveriş yapacak gibi markete girdi. Şüpheli şahıslar market çalışanını bıçakla tehdit ederek kasada bulunan paraları alıp kayıplara karıştı. Hırsızların kaçması üzerine dışarı çıkıp yardım isteyen market çalışanı polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




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