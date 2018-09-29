Kağıthane'de bıçaklı saldırı; 1 ölü

İstanbul (İHA) – Kağıthane'de bir kişi ekmek almak için girdiği fırından çıkarken kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Saat 00:30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Bergüzar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık K.(30), ekmek almak için girdiği fırından çıktığı esnada kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Tarık K., yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığılırken, olayı gerçekleştiren saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içerisine yerde kalan Tarık K.,'yı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Tarık K.'ya yaptıkları ilk incelemede hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Tarık K.,'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin gerçekleşen cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.