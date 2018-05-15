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15 Mayıs 2018 19:13

Kağıthane’de camilerde Ramazan temizliği tamamlandı

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede bulunan tüm camilerin Ramazan ayı öncesi temizlik çalışmaları tamamlandı.

Kağıthane’de camilerde Ramazan temizliği tamamlandı

15 Mayıs 2018 19:13


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerdeki temizlik çalışmaları Kağıthane’de arttırıldı. Buna göre ilçedeki 79 caminin temizliği Kağıthane Belediyesi tarafından yapıldı. Çalışma kapsamında belediye tarafından “Cami Temizlik Timleri” oluşturuldu. Halıları özel makinelerle yıkayan Cami Temizlik Timleri, ayrıca camları ve ayakkabılıkları, mihrap, kürsü, minber gibi camilerin her yerini itinayla temizledi.



“Her 2 ayda bir camiler temizleniyor”


Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki camiler yıl içinde de düzenli olarak temizleniyor. Her bir caminin temizliğinin iki ayda bir gerçekleştiği çalışma kapsamında ibadet yerlerinin uhreviyatına uygun olarak güzel kokan esanslar da sıkılıyor. Kağıthane Belediyesi’ne bağlı park ve çevre ekibiyse camilerdeki peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemesini düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ediyor.




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