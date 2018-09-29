Kağıthane'de cinayet anı kamerada

Kağıthane'de fırından ekmek alan Tarık K.'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Kağıthane Gürsel Mahallesi Bergüzar Sokak üzerinde gece yaşandı. Tarık K.(30), ekmek almak için girdiği fırından çıktığı esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Tarık K., yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra kanlar içerisinde yerde kaldı. Tarık K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tarık K.'nin ölümüne ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde fırından çıkan Tarık K., bir kişi ile tartışıyor. Bir süre sonra bıçaklanan Tarık K., kaçmaya çalışıyor. Yaklaşık 50 metre uzaklaşan Tarık K., ardından bir otomobilin önünde yere düşüyor.