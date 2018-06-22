Kagıthane’de coşkulu sünnet şöleni

Kağıthane Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde çocuklar renkli görüntüler oluştururken, Hacivat-Karagöz, illüzyon gösterileri, keloğlan gibi gösterilerle de oldukça güzel vakit geçirdi. Çocukların sünnet kıyafetleri ve tüm hastane masrafları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı. Çocuklara ayrıca günün anısı olarak oyuncak arabalarda hediye edildi. Hastanede kan değerlerinde sorun olan çocuklar önce tedavi ettirilerek ardından sünnet oldu. Sanatçı İlyas Altıntaş konseriyle aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da çocukların bu önemli gününde onlara eşlik etti. Başkan Kılıç şölene katılan sanatçı İlyas Altıntaş’a plaket takdim etti.

"Sağlık sıhhat içerisinde çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum “

Çocukların sünnet, kıyafet ve eğlencelerinin tümünü üstlendiklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Her sene çocuklarımızı düzenli olarak sünnet ettiriyoruz. Bu sene de 530 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. Tabi çocuklarımızın sünnet işlemleri, kıyafet işlemleri, eğlencelerini üstleniyoruz. Bugünde çocuklarımız ailelerimiz ve gençler hep birlikte eğlenecekler. Çocukları tebrik ediyorum. Sağlık sıhhat içerisinde çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Çocuklarda sünnet şöleninde eğlenirken Kağıthane Belediyesi’ne teşekkür ettiler.