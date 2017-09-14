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14 Eylül 2017 23:57

Kağıthane’de dehşet

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Kağıthnane’de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi ile baldızını tabancayla öldürdükten sonra silahla kafasına ateş ederek intihara kalkıştı.

Kağıthane’de dehşet

14 Eylül 2017 23:57


Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Dişçi Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, bir yıllık evli olan Güvener çifti 6 ay önce boşanma kararı alıp dava açtı. Boşanma davasının ardından bir süredir problem yaşayan Kamil Emre Güvener eşi Zerrin Güvener’le konuşmak için Kağıthane’deki evine geldi. Evde bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamil Emre Güvener, yanında getirdiği tabancayı eline alarak Eşi Zerrin Güvener’e (22) ve baldızı Betül Demir’e (28) doğru ateş etti. Daha sonra Kamil Emre Güvener kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayda Zerrin Güvener ve kız kardeşi Betül Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Kamil Emre Güvener ise ağır yaralı olarak Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




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