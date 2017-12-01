Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı

Yangın esnasında bir kadın yanan binayı cep telefonu kamerası ile görüntülemekle kalmayıp, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Yangın, saat 05:30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Barbaros caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş olan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında bir kadının yanan binayı cep telefonu kamerası ile görüntülemekle kalmayıp, sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. Sokak içerisinde yaşanan kısa süreli panik yangının söndürülmesi ile sona erdi.

Öte yandan alev alev yanan gecekondu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.