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16 Temmuz 2018 06:02

Kağıthane’de hareketli dakikalar

Kağıthane’de bir kişinin havaya ateş açması mahalleyi ayağa kaldırdı.

Kağıthane’de hareketli dakikalar

16 Temmuz 2018 06:02

Kişinin adresine ihbar üzerine özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında kişinin yakını “ Çok güzel yapmış, alından öpüyorum” demesi dikkat çekti.


Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Sahra Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. T. isimli bir kişi bilinmeyen bir nedenden havaya çok sayıda ateş etti. Daha sonra H.T. evinde uyumaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri adrese operasyon düzenledi.



“Çok güzel yapmış, alından öpüyorum”


Yapılan operasyon sonucunda havaya ateş açan H.T. gözaltına alındı. Polis ekipleri adreste arama yaptı. Yapılan arama sonucunda kullanılan silah bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda balkonda çok sayıda boş kovan bulundu. H.T. gözaltına alındı. H.T. gözaltına alınırken akrabası olduğu iddia edilen bir kişinin “Çok güzel yapmış, alından öpüyorum” demesi dikkat çekti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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