Kağıthane'de hareketli dakikalar

Kağıthane'de dur ihtarında bulunan polis ekiplerine ateş açarak kaçan şüpheli şahıslar, yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi İzzet Paşa Caddesi üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri 34 GK 0807 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheli şahıslar polis ekiplerine silahla ateş açarak kaçmaya başladı. Şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanırken, gözaltına alınan 2 kişi Çağlayan Polis Merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri şeridi çeken ekipler yaptıkları aramada olayda kullanılan silahlı ele geçirdi. Araç içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda araç detaylı arama için otoparka çekildi.

Olayın görgü tanıklarından Yasin Işık, “Biz olay sırasında yukarıdaydık. Silah sesleri duyduk, geldiğimizde araç şuradaydı. Polis arabası geldi. Adamları indirdiler. Biri o tarafa kaçmış,, çıkmaz sokak. Orda yakalandı biri. Silahı da sonra buldular” dedi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.