Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 06:43

Kağıthane’de helikopter destekli şafak operasyonu

İstanbul (İHA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kağıthane’de önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kağıthane’de helikopter destekli şafak operasyonu

18 Mayıs 2018 06:43

Şafak vakti yapılan operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Sabah saat 05.00 sıralarında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Kağıthane’de bulunan Nurtepe Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıslar üzerine çalışma yapılırken, operasyon yapılan sokaklarda özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındığı görüldü.


İstanbul genelinde yapılan operasyon hakkında bilgi verilmezken, ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç