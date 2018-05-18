Kağıthane’de helikopter destekli şafak operasyonu

Şafak vakti yapılan operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Sabah saat 05.00 sıralarında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Kağıthane’de bulunan Nurtepe Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıslar üzerine çalışma yapılırken, operasyon yapılan sokaklarda özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındığı görüldü.

İstanbul genelinde yapılan operasyon hakkında bilgi verilmezken, ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.