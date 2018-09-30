Kağıthane'de kamyonet kurtarma operasyonu

Kağıthane'de damacana yüklü bir kamyonet, dönüş sırasında devrilme tehlikesi geçildi. Polisin çevrede önlem aldığı olayda, kamyonet vinç yardımıyla kurtarıldı. Mahalleli ise olanı biteni film izler gibi izledi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir iş yerinden damacanaları dolduran kamyonet sürücüsü ardından yola çıktı. Sürücü cadde üzerinde geldiği esnada yukarıya dönüş yapmak istedi. Ancak kamyonet, kasadaki yükün tek bir tarafa gelmesi ve devamında milin kırılması sonucu devrilme tehlikesi geçirdi. Kamyonetin devrileceğini gören sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, Kağıthane itfaiye istasyonuna bağlı ekipleri de kamyoneti kurtarmak için vinç çağırdı.

Film izler gibi izlediler

Vinç beklendiği sırada kamyoneti gören mahalleli de olay yerine geldi. Çevredeki binalardaki vatandaşların ve olay yerindekiler kurtarma çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekiplerinin sık sık uyardığı bazı vatandaşlarda, cep telefonlarıyla canlı yayın yapmayı ihmal etmedi. Bir süre sonra olay yerine vinç geldi. Görevlilerin yardımıyla her 2 tarafından halat bağlanan kamyonet, sürücüsünün direksiyona geçmesiyle dakikalar içerisinde kurtarıldı. Kamyonet ardından yoluna devam etti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.