Kağıthane'de kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığı tarafından 'Kağıthane'nin Damarlarındaki Kan, Ülkesi İçin Akar' sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Kağıthane Kaymakamlığı ve Kağıthane Belediye Başkanlığının desteklediği kampanya kapsamında 4 farklı noktada kan bağışı merkezi oluşturuldu. Vatandaşlar, Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu, Çeliktepe Mahalle konağı önü, Yaşar Doğu Ortaokulu köşesi parkı ve Daye Hatun Camii önünde kurulan kan merkezlere giderek Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kampanya kapsamında 394 ünite kan toplandı. Kampanyaya ilişkin konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türk Kızılayı'nın sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

Depremde, selde, hastalıkta ve diğer doğal afetlerde Türk Kızılayı'nın zaman ve mekan fark etmeksizin yardıma koştuğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Yeri geldiğinde bir damla kanın bile önemi çok büyük oluyor. Biz de Türk Kızılayı'nın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek veriyoruz” dedi.

Toplanan kanların ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını dile getiren Başkan Kılıç, her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.