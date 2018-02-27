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27 Şubat 2018 07:28

Kağıthane’de şafak vakti narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul (İHA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Kağıthane’de birçok adrese operasyon düzenledi.

Kağıthane’de şafak vakti narkotik operasyonu: 40 gözaltı

27 Şubat 2018 07:28

Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Kağıthane’de önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görülürken, eş zamanlı düzenlenen operasyona gece bekçilerinin de destek verdiği görüldü.



40 kişi gözaltında


Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı.


Öte yandan operasyon esnasında sokak üzerinde bulunan bir büfeden şüphelenen polis ekipleri iş yerinin kepenklerini açtırdı. İçeride yapılan aramada ‘pitbull’ cinsi köpek bulundu. Sahibi tarafından dışarı çıkartılan köpek demir parmaklıklara bağlandı. Köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




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