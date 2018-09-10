Kağıthane'de şampiyonlar yetişiyor

Kağıthane Belediyesi'nin spora yapmış olduğu yatırımlar madalyalarla karşılık buluyor. Son olarak Kağıthane Belediyesi Spor Kulübüne bağlı güreşçi Murat Sezmiş, Balkan Şampiyonu oldu.

Saraybosna'da düzenlenen 2018 Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 92 kiloda şampiyon olan Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı Güreşçi Murat Sezmiş 17 yaşında büyük bir başarı elde etti.

Spora çok küçük yaşlarda başlayan genç güreşçi, Kağıthane Belediyesi'nin ilçede hizmete açtığı spor tesislerinde profesyonel sporculardan eğitim aldı. Azmiyle kısa sürede Milli Takım kadrosunda yer almayı başaran Murat Sezmiş, 2018 Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 92 kiloda şampiyon oldu.Şampiyon güreşçiyi tebrik eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane'nin adının dünyada artık madalyalarla duyulduğunu ifade ederek; "Gençlerimizin sokakta zamanlarını ve enerjilerini boşa geçirmelerindense ringlerde, beceri atölyelerinde, kütüphanelerde kendilerini yetiştirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Sadece bu yaz ayında 24 farklı branşta 15 bine yakın çocuğumuza ücretsiz sportif eğitim verdik. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuk ve gençlerimize sporu sevdirdik. Kağıthaneli çocuk ve gençlerimize Murat Sezmiş abilerini örnek almalarını tavsiye ediyorum. Bizlere bu gururu yaşattıkları için de sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.'' diye konuştu.

Şampiyon Güreşçi Murat Sezmiş ise yaptığı açıklamada; "Emeklerimin karşılığını şampiyonluklarla alıyorum. Şimdi yeni şampiyonluklar için mücadele edeceğim. Başkanımız Fazlı Kılıç'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum'' dedi.