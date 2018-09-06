Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 00:34

Kağıthane’de silahlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Kağıthane’de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kağıthane’de silahlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

06 Eylül 2018 00:34


Olay, 23.00 sıralarında Kağıthane Zincirlidere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri geldiği araba ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik şeridi çeken ekipler olayda kullanılan silahı ve bıçağı yerde buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç