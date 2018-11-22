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Kağıthane'de silahlı soyguncuyu vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Kağıthane’de silahlı bir soyguncu, motosiklet kaskı takarak gözüne kestirdiği kuyumcuya girdi.

Kağıthane'de silahlı bir soyguncu, motosiklet kaskı takarak gözüne kestirdiği kuyumcuya girdi. Kuyumcuyu yaralayarak kaçmaya çalışan soyguncuyu vatandaşlar etkisiz hale getirdi. Yaralanan kuyumcu ise hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir şahıs motosiklet kaskıyla kuyumcuya girdi. Kuyumcuyu yaralayan soyguncu bir miktar altın alarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada durumu fark eden çevredeki vatandaşlar soyguncuya müdahale etti. Silahlı soyguncu vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Soyguncu, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.


Cadde üzerinde oturan ve yaşananlara tanık olan Recep Doğanay, “Bir anda bir silah sesi geldi koştuk baktık. İbrahim ağabeyi kolundan ve ayağından yaralanmış. Vatandaşlar sağ olsun etkisiz hale getirdiler. Çantayı da aldılar geri getirdiler zaten” dedi.


Soyguncunun olduğu iddia edilen plakası kapalı bir motosiklet kuyumcunun önünde park halinde bulundu. Öte yandan, yaralanan kuyumcunun hastanede tedavisi sürüyor.

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