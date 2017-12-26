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26 Aralık 2017 17:02

Kağıthane’’de sosyal denge tazminatı için imzalar atıldı

Kağıthane Belediyesi ile Belediye-Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Tazminatı tutarlarının iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Kağıthane’’de sosyal denge tazminatı için imzalar atıldı

26 Aralık 2017 17:02


Kağıthane Belediyesi ve Belediye-Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında “Sosyal Denge Tazminatı“ görüşmeleri tamamlanarak 2018 yılı sözleşmesi yenilendi. Yenileme kapsamında belediye memurlarının maaş, Ramazan ve Kurban Bayramı ödemeleri ile çalışma şartlarında iyileştirmeye gidildi.


Sosyal Denge Tazminatı 2018 Yılı Sözleşmesi için Kağıthane Belediyesi başkanlık makamında bir imza töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine BEM-BİR-SEN ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, BEM-BİR-SEN 6 Nolu Şube Başkanı Nihat Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Bika, Erol Şengöz, Muhammed Akan ile Belediye Başkan Yardımcıları Mevlüt Öztekin ve Ömer Kır katıldı.


BEM-BİR-SEN ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, belediyede görevli memur personele sağladığı destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkürlerini sundu.


Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise vatandaşa daima en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirterek; ’’Bunun sağlanması için de belediye çalışanlarının haklarını tam ve zamanında almaları gerekiyor. Aksi takdirde çalışanların motivasyonu düşerek iş verimliliğine yansıyabilir. Türkiye’de en borçsuz belediyeler arasında yer alıyoruz. Memur ve işçilerimizin hakları 14 yıldır tam ve zamanında kendilerine ulaştırılıyor’’ dedi.




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