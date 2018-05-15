Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 14:48

Kağıthane’de taksi 30 metreden aşağıya uçtu

Kağıthane’de park halindeki ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak 30 metrede aşağıya uçtu.

Kağıthane’de taksi 30 metreden aşağıya uçtu

15 Mayıs 2018 14:48

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük şok yaşadı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Dargın Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 TKH 24 plakalı taksiyi park eden Ümit Sayılgan, eve girdi. Bir süre sonra park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak 30 metreden apartman boşluğuna düştü. Evden çıkan sürücü aracı göremeyince etrafa bakmaya başladı. Aracın kayarak düştüğünü gören sürücü şoke oldu. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ekipler, araca müdahale edemeden olay yerinden ayrıldı. Kaza sonucu ise şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Vatandaşlar şoke oldu


Öte yandan, kazayı duyan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Bir süre şaşkın bakışlarla araca bakan vatandaşlar, istinat duvarı olmamasından dolayı tepki gösterdi. Aracın sürücüsü Sayılgan, “Aracı park edip eve girdi geldiğim de ise yerinde yoktu. Aşağıya doğru baktığım da aracın kaydığını gördüm. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. Aracın içerisinde değildim, el frenini çekip çekmediği mi hatırlamıyorum. Allah korudu” dedi.


Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç