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09 Mayıs 2018 12:57

Kağıthane’de tüp bebek semineri

Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde Hasta Okulu Seminerleri kapsamında düzenlenen Tüp Bebek Semineri’nde konuşan Op.

Kağıthane’de tüp bebek semineri

09 Mayıs 2018 12:57

Dr. Can Koşal, " Çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyorlar. Bu konunun uzmanları çoğalıyor. Eskiden tüp bebek merkezleri belirli yerlerde bulunurken bugün , Anadolu’nun en ücra yerinde olmasının sebebi geldiğimiz noktadaki beslenme bozukluklarıdır”dedi. Öte yandan seminere katılan iki kişi ücretsiz tüp bebek uygulaması kazandı.


Kağıthane’de Hasta Okulu Seminerleri kapsamında düzenlenen Tüp Bebek Semineri’ne kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kağıthane Belediyesi ve Aydın üniversitesi VM Medikalpark Florya Hastanesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Tüp Bebek Semineri” Kağıthane Belediyesi Sadabad Nihah Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Can Koşal, Embriyolog Deniz Yıldırım, Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, tarafından kısırlık ve kısırlık tedavisinde son gelişmelerin anlatıldığı seminerde katılımcıların soruları cevaplandırıldı.


Çocuk sahibi olamamanın en önemli sebeplerinden birinin beslenme alışkanlıkları olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Can Koşal, “Eşlerin tedaviye gelmesinin belli bir standardı, paketi yok. Ama genel olarak normal yaşında ve normal zamanında evlenmişse bir yıl içerisinde herhangi bir problem yoksa yüzde 85 çocuk oluyor. 2 yılda bu süre yüzde 95’e çıkıyor. Bu süre çok yüksek oran . 100 kişilik mahallede 95 kişinin çocuğu oluyor kalan beş ailede sorun oluyor. Bunların dikkat etmesi, bize müraacat etmesi gerekiyor. Yalancı meyveler, yalancı sebzeler, tarım ilaçları, içinde kabak olan karpuzlar, kokmayan tereyağları, su gibi salatalıklar. Bunları yiyoruz. Bunların sonucu olarak tüp bebek merkezlerine ihtiyaç artıyor. Çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyorlar. Bu konunun uzmanları çoğalıyor. Eskiden tüp bebek merkezleri belirli yerlerde bulunurken bugün, Anadolu’nun en ücra yerinde olmasının sebebi geldiğimiz noktadaki beslenme bozukluklarıdır”dedi.


Programda, yapılan kura çekilişi ile 2 kişi Aydın Üniversitesi VM Medikalpark Florya Hastanesi’nde ücretsiz tüp bebek uygulama hakkı kazanırken 5 kişide yüzde 50 indirimli tüp bebek uygulaması kazandı. Ayrıca programa katılanlara, ücretsiz tüp bebek muayenesi ve sipermiyogram testi yapılacak.




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